США угрожает вторжение «суперсвиней» – The Guardian

Северные штаты США могут столкнуться с вторжением канадских гибридных «суперсвиней», которые почти неуловимы и невероятно умны.

Об этом сообщает The Guardian.

Эти крупные животные могут нанести большой урон флоре и фауне, способны выживать в холодном климате и прокладывать туннели под снегом. «Суперсвиньи» выведены канадскими фермерами, которые в 80-х годах прошлого века скрестили диких кабанов и домашних свиней.

Новые животные давали большее количество мяса и использовались в охотничьих угодьях. Однако некоторые особи смогли сбежать на волю и расплодиться. Эксперты полагают, что такая свинья способна убить молодого олененка, разорить птичье гнездо и уничтожать деревья.

«Дикие свиньи также несут ответственность за ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая невинных фермеров и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Они также представляют риск для здоровья и безопасности человека», – сказал помощник руководителя национальной программы Министерства сельского хозяйства по управлению ущербом от диких свиней Майкл Марлоу.

Появление так называемой суперсвиньи в результате скрещивания домашних свиней с дикими кабанами только усугубляет проблемы, с которыми США столкнулись в результате вторжения свиней. По оценкам правительства, около 6 миллионов диких или одичавших свиней ежегодно причиняют ущерб в размере 1,5 миллиарда долларов.

По словам главы исследовательского проекта канадских диких свиней Университета Саскачевана, за последние 8 лет популяция диких свиней резко возросла. Он считает, что они являются самыми опасными инвазивными крупными млекопитающими на планете.

«Они невероятно умны. Они неуловимы, а также когда на них оказывается давление, особенно если на них начинают охотиться, они становятся почти полностью ночными и становятся крайне неуловимыми – прячутся в густом лесном покрове, исчезают в заболоченных местах и ​​могут быть очень опасны», – добавил он.

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