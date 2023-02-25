В Непале во время прогулки израильтянина убил слон: первые детали

В пятницу, 24 февраля, в Непале встреча с диким слоном закончилась трагически для 30-летнего израильтянина. Животное напало на мужчину и убило его на месте.

Об этом пишет издание News.walla.

Инцидент произошел недалеко от национального парка Читван, который считается в Непале одним из самых крупных. Предполагается, что слон напал, когда мужчина фотографировал местные красоты и его обитателей.

Отмечается, что местным властям удалось установить его личность с помощью найденных при нем водительских прав. Семья погибшего поставлена в известность.

К слову, это далеко не первый случай нападения животных в заповеднике. Администрация парка несколько последних месяцев расследует гибель 8 человек на его территории.

«Курсор» писал ранее, что в индийском штате Карнатака дикий слон напал на 21-летнюю девушку, а после на мужчину, который, услышав ее крики, прибежал на помощь.

Еще мы писали, что в индийском городе Корба стадо слонов напало на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предполагается, что 44 слона напали на фермера, который пас скот, чтобы отомстить за убийство своего детеныша.

Напомним, что в лесном заказнике Амоси (Индия) во время пикника на мужчину напало стадо агрессивных слонов и затоптало его насмерть.

Читайте также, если слоны, которым уже угрожает опасность, вымрут, африканские тропические леса, вторые по величине на Земле, потеряют от 6 до 9 процентов своей способности поглощать углерод из атмосферы, что усугубит глобальное потепление.