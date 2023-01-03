США вернули Египту незаконно вывезенный саркофаг

Саркофаг древнеегипетского жреца был контрабандой вывезен из Египта и попал в руки частного коллекционера в США.

Соединенные Штаты провели в понедельник, 2 января, передачу Египту так называемого «зеленого саркофага». Такое название получил погребальный гроб древнеегипетского жреца, который был незаконно вывезен из страны в 2008 году.

Об этом сообщает Msn.

Возвращение древнего артефакта провели во время церемонии в штаб-квартире Министерства иностранных дел Египта в присутствии министра иностранных дел Саме Шукри и министра туризма и древностей Ахмеда Иссы.

Историки выяснили, что саркофаг принадлежал жрецу по имени Анкх-ин-Маат, который жил в городе Гераклеополис Магна во времена Позднего периода (664-332 гг. до н.э.). Саркофаг имеет внушительные размеры: три метра в длину. Он выполнен из дерева и украшен колоннами и иероглифами с позолотой. Название «зеленый саркофаг» произошло из-за цвета, в который он выкрашен. В Древнем Египте зеленый цвет символизировал воскрешение.

Окружная прокуратура Манхеттена признала незаконное происхождение артефакта, который был обманом вывезен из некрополя Абусир возле Каира и контрабандой переправлен в США в 2008 году. Позже он попал в руки частного коллекционера, а в 2013 году передан во временное пользование Хьюстонскому музею естественных наук. В музее проводились разные исследования, но теперь, спустя четыре года, его вернули в Египет.

Ранее Курсор писал, что Египет приостановил передачу острова в Красном море Саудовской Аравии.