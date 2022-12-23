Египет приостановил передачу острова в Красном море Саудовской Аравии — СМИ

Американские войска и другие иностранные солдаты служили на Тиране после Кэмп-Дэвидского мирного соглашения между Израилем и Египтом.

Египет задерживает передачу острова Тиран в Красном море Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что это происходит спустя несколько месяцев после того, как администрация президента США Джо Байдена заключила договоренность, которая включала открытие Эр-Риядом своего воздушного пространства для израильских авиалайнеров.

Издание напоминает, что во время визита в Эр-Рияд в июле Байден объявил о запланированном выводе многонациональных сил наблюдателей, которые более сорока лет обеспечивали безопасность островов Тиран и Санафир, что позволило перевести их из Египта в Саудовскую Аравию.

Тогда Байден заявил, что американские войска и другие иностранные солдаты, которые служили на одном из этих островов, Тиране, после Кэмп-Дэвидского мирного соглашения между Израилем и Египтом, покинут остров до конца года.

«Но Египет недавно начал выдвигать новые требования по поводу сделки, в том числе ее положения об установке на островах камер наблюдения вместо сил наблюдателей», — пишет издание.

Также отмечается, что, принимая президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси в Белом доме на прошлой неделе, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что администрация Байдена хочет, чтобы сделка была реализована. При этом силы наблюдателей тем временем останутся.

Как сообщал Курсор, Египет обнаружил крупное газовое месторождение в восточной части Средиземного моря. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Тарек Эль Молла.

Отмечается, что месторождение газа найдено в блоке Наргис. Это один из четырех морских разведочных блоков, в которых операционными долями владеют компании Chevron и Tharwa Petroleum. Предварительно объемы газа в новой скважине составляют около 100 миллиардов кубометров.

Также Курсор писал о том, что месторождение «голубого топливса» на шельфе Газы является главной темой для переговоров между Израилем, Египтом и палестинской администрацией. Дискуссии якобы идут при содействии и посредничестве США и ЕС.