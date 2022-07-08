Стало известно, почему кошки виляют хвостом

Ученые заявили, что для понимания настроения вашего домашнего питомца, необходимо обратить внимание на его хвост.

Многие заводят себе кошек, но, к сожалению, они не могут напрямую сказать, что они чувствуют. Однако есть кое что, что поможет понять настроение вашего питомца — нужно обратить внимание на то, как он держит или двигает различными частями своего тела. Также можно узнать, что чувствует кошка, если посмотреть на ее хвост.

Об этом сообщает The Spruce Pets.

Всем известно, что кошки виляют хвостом, когда они счастливы, но иногда это может означать совсем другое — такое кошка расстроена или неспокойна.

По словам ученых, кошки могут вилять хвостом по-разному и по различным причинам. Они проанализировали поведение кошек, чтобы выбрать наиболее распространенных движений хвоста кошки.

Кошка покачивает хвостом

Если кошка лежит, кажется расслабленной и мурлычет, а ее хвост медленно покачивается взад-вперед, время от времени ударяясь о землю, то, вероятнее всего, кошка счастлива и довольна.

Хвост кошки слегка ударяется

Если кошка низко держит хвост, медленно машет им из стороны в сторону и чуть ударяя, то у кошки игривое настроение. Поиграйтесь с кошкой или бросьте ей игрушку.

Кошка подергивает хвостом

Коты иногда дергают хвостом, если расстроены или хотят, чтобы их не трогали. Также кошки отворачивают голову и если увидите такое, то лучше оставить ее в покое. оставили в покое. Иногда они могут дергать хвостом, когда наблюдают за чем-то возбуждающим (мышь, птичка, муха).

Хвост кошки дрожит

Если кошка идет к вам с поднятым вверх хвостом и он чуть дрожит, то питомец рад вас видеть. Также кошла может тереть о ноги, мяукать и мурлыкать.

Кошка размахивание хвостом

Кошка, размахивающая хвостом вперед и назад, готовится к прыжку. Также в этот момент она неподвижна и внимательно вглядывается в объект, на который устроила засаду.

Кошка бьет хвостом

Кошка, быстро машущая хвостом вперед и назад, то это означает, лучше не подходить и не трогать. Питомец злится или боится. Иногда кошка может бить хвостом, когда она раздражена из-за прикосновений.

Ранее Курсор писал, что названы самые распространенные мифы о кошках, которые могут навредить питомцу. Психология и поведение кошек часто являются загадкой даже для владельцев животных. Нередко люди неправильно оценивают действия кошек и этим могут навредить.

Ранее редакция нашего сайта писала, что ученые раскрыли новый секрет взаимоотношений кошек с людьми.

Кроме того, Курсор сообщал, что ученые выяснили, как собаки воспринимают разговоры людей.

Еще напомним, что ученые выяснили, откуда произошли большинство современных животных.