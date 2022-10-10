Врачи назвали продукты, которые восстановят печень и помогут при ее болезнях

На здоровье печени негативно влияют фастфуд, алкоголь, сладкая и жирная пища, однако, в то же время есть ряд полезных продуктов, которые способствуют нормализации работы органа и способствуют скорейшему восстановлению поврежденных клеток печени.

В список полезных для здоровья печени продуктов специалисты отнесли: семена льна, капусту (белокочанная, цветная и брокколи), нежирные сорта рыбы, спелые фрукты и ягоды некислых сортов, яйца. Также полезными считаются молочные продукты невысокой жирности, вегетарианские блюда, натуральные фруктовые и овощные соки.

Об этом пишет today.ua.

Важно также помнить, что многие овощи и фрукты имеют противопоказания. Поэтому, перед тем как активно вводить их в рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Для профилактики болезней печени существует множество методик, и в этом вопросе нужно следить не только за питанием.

Для хорошей работы печени нужно выпивать за сутки не менее 2 литров чистой, фильтрованной воды. Основной рацион должен быть представлен пищей растительного происхождения, овощами и фруктами. Питаться нужно не менее 3 раз в день небольшими порциями.

Медики также рекомендуют не есть холодную пищу, а подогревать блюда перед употреблением.

Людям с проблемами с печенью нужно знать, что кислые ягоды и зелень могут вызвать серьезное обострение уже существующих заболеваний, так как избыточно нагружают орган переработкой кислоты.

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