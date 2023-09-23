Супруги продали дом, забрали детей из школы и отправились в путешествие по миру

Семья успела посетить 28 разных стран.

Супруги из Великобритании решили продать свой дом, забрать детей из школы и начать путешествовать, что было их давней мечтой.

Об этом сообщает Mirror.

По словам Карла и Рут Джексонов, занимающихся бизнесом по производству вывесок, после пандемии они поклялись, что будут максимально пользоваться своей свободой. В итоге 43-летние родители решили продать свой дом стоимостью 535 тысяч фунтов стерлингов в Суиндоне и забрать троих детей из школы.

Недвижимость удалось быстро продать, а за полученную сумму денег семья приобрела для путешествий 6-местный кемпер за 60 тысяч фунтов. По словам пары, они нисколько не сожалеют и полагают, что детям, 11-летней Мэйси, 10-летней Пиппе и 5-летнему Марли, удалось узнать больше в путешествиях, чем в школе.

С ноября прошлого года по август нынешнего года они успели посетить 28 разных стран.

"Мы говорили о путешествии с тех пор, как были вместе. Но это одна из тех вещей, которые ты думаешь, что это сделаешь, но этого никогда не происходит. Я был камнем преткновения, но однажды Рут просто сказала: "Поехали". А потом я просто подумал: "Почему бы и нет?". И мы поехали", – рассказал Карл.

По словам мужчины. Он и его жена мечтали показать детям мир и показать, что после пандемии реальный мир продолжил существовать.

Дети во время путешествия не забывали об образовании. Так, в ходе поездок родители их учили, а также учеников поддержала школа с помощью онлайн-ресурсов.

В итоге семья вернулась в августе в 2023 году. Как раз в этот период Мэйси пошла в среднюю школу. Они успели посетить Францию, Бельгию, Германию, Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию, Хорватию, Черногорию, Албанию, Северную Македонию, Болгарию, Турцию, Индию, Австралию, Болгарию, Грецию, Италию, Испанию и Португалию.

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