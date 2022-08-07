Ученые создали татуировку, которая сообщает о проблемах со здоровьем владельца

Новая технология позволит заниматься мониторингом состояния организма, чтобы заранее предупреждать человека о различных заболеваниях.

Ученые из Южной Кореи смогли создать удивительную татуировку, которая может рассказать о состоянии здоровья ее владельца. Идея принадлежит сотрудникам Корейского передового института науки и технологий из города Тэджон.

Об этом пишет издание Reuters.

Татуировка наносится не обычными чернилами, а специальными — электронными, которые сделаны из жидкого металла и углеродных нанотрубок. Тату можно подключить к медицинским приборам, например, к ЭКГ, чтобы выяснить, какие проблемы со здоровьем имеет пациент.

Исследователи предполагают, что в дальнейшем можно будет отказаться от биосенсоров, а подключать электроды напрямую к чернилам, чтобы выводить информацию на внешне устройство.

«Когда чернила наносят на кожу, то татуировка не стирается даже при трении», — рассказали в институте.

Как работает татуировка можно увидеть ниже на видео:

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