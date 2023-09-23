Топ-6 продуктов, которые всегда должны быть в холодильнике

Этот список поможет вам сэкономить, а в вашем доме всегда будет еда.

Возможно, вы не подозреваете, сколько необдуманных покупок вы совершаете из-за отсутствия списка. Составление списка продуктов поможет вам не только следовать плану здорового питания, но и значительно сэкономить.

Об этом сообщает "Web MD".

Хлебобулочные изделия. Если вы предпочитаете употреблять хлеб вместе с другими блюдами или делать бутерброды на завтрак, то обязательно добавьте хлеб или лаваш в свой еженедельный список покупок. Можете также попробовать заменить обычный хлеб на лепешки из цельнозерновой муки.

Обратите внимание на упаковку и выбирайте хлеб из цельного зерна. Постарайтесь выбрать хлеб с содержанием клетчатки не менее 3-4 грамм и с не более чем 100 калориями в одном ломтике.

Мясо и морепродукты. Если вы не придерживаетесь вегетарианской диеты, то в вашем недельном списке покупок обязательно должно быть мясо или рыба, так как они богаты витаминами и минералами и могут разнообразить ваш рацион. Рассмотрите возможность еженедельной покупки следующих продуктов: куриная грудка, фарш из индейки или курицы, лосось, скумбрия, форель или другая рыба.

Макароны и рис. Вряд ли вам придется каждую неделю пополнять запас макарон и риса, но когда настанет время для их покупки, лучше отдать предпочтение качественным продуктам. Старайтесь выбирать коричневый рис и цельнозерновые макароны - они будут наиболее полезными вариантами.

Масло, соусы и приправы. Добавьте в свой список покупок винный уксус, горчицу и оливковое масло первого отжима. Обратите внимание, что многие соусы и приправы содержат большое количество натрия и сахара. Для здорового рациона старайтесь выбирать специи с меньшим количеством этих добавок.

Зерновые каши и продукты для завтрака. Добавьте в список покупок следующие товары: цельнозерновые каши (булгур, овсяная и кукурузная каша); овсяные хлопья быстрого приготовления.

Молочные продукты и яйца. Конечно, чтобы завершить список покупок, необходимо приобрести молоко, сыр, обезжиренный йогурт и масло. Также добавьте в корзину десяток яиц - они являются неотъемлемым ингредиентом многих блюд.

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