Топливо для ракет скоро будут получать из лунного грунта

Открытие ученых обеспечит создание на Луне жизненно важных ресурсов, и астронавты смогут провести заправку ракеты для возвращения на Землю.

Способ добычи ракетного топлива уже протестирован учеными. Исследователи также уверены, что производство топлива будет осуществляться на Луне автономно, без участия человека.

Эксперимент китайских ученых продемонстрировал, как лунный реголит становится сырьем для топлива, пишет Futurism.

Для опытов ученые использовали образцы лунного грунта, доставленные еще в 2020 году космическим аппаратом «Чанье-5».

Открытие сможет помочь создавать на спутнике Земли жизненно важные ресурсы из имеющихся в наличии. К примеру, астронавты вполне смогут провести заправку ракеты для возвращения на Землю.

Почва Луны станет в этом процессе выполнять роль катализатора для преобразования воды и углекислого газа в метан и кислород, которые будут применяться для создания ракетного топлива прямо на нашем спутнике.

Автор исследования Юджи Сюн пояснил, как происходит этот процесс: «Поскольку потенциал для производства топлива у астронавтов ограничен, то мы предложили автономную систему, способную перерабатывать углекислый газ в нужные вещества. Это позволит астронавтам находиться в космосе намного дольше».

Весь процесс полностью автоматизирован и может происходить без участия астронавтов прямо на Луне.

Однако есть сложности, над которыми предстоит еще работать ученым: процесс переработки углекислого газа сложно провести в условиях низких лунных температур, поскольку для конденсации газа нужно тепло.

Ранее Курсор писал, что астрономы рассказали, почему люди иногда могут видеть Луну днем.