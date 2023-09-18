Три продукта, отказ от которых в разы снизит риск опасных заболеваний

Контроль веса и правильное питание могут уберечь от опасных недугов, заверили медики и назвали продукты, которые стоит исключить из своего рациона.

Ученые назвали три вида продуктов, употребление которых существенно увеличивает риски развития опасных болезней, в том числе онкологии. Чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие,эксперты рекомендуют отказаться от них раз и навсегда.

Об этом свидетельствует обнародованное исследование Bowel Research UK.

Прежде всего, ученые отмечают, что контроль веса снижает риск развития рака кишечника, а также помогает избежать других серьезных заболеваний. Тип продуктов, которые вы едите, тоже может увеличить риск рака кишечника. Правильное питание помогает исключить сразу эти два основных фактора риска.

Доктор Лесли Бут, директор по исследованиям и привлечению пациентов и общественности в Bowel Research UK рекомендует отказаться от таких продуктов:

Красное мясо,которое включает баранину, говядину, козлятину и свинину, негативно сказывается на состоянии сосудистой системы и затрудняет работу органов ЖКТ. Рекомендуется съедать менее 500 г красного мяса еженедельно, что составляет от трех до четырех порций в зависимости от размера порции.

Обработанное мясо, включая бекон, ветчину, сосиски и салями и так далее, содержит консерванты, которые могут быть вредны для вашего здоровья. Эксперты советуют избегать слишком частого употребления переработанного мяса и вместо этого есть его в качестве праздничного угощения.

Алкоголь вреден в любых дозах. А употребление слишком большого количества алкоголясвязано с более высоким риском рака кишечника и может способствовать появлению избыточного веса или ожирения. Чрезмерное употребление алкоголя также связано с другими формами рака, включая рак печени, груди и пищевода.

Также Курсор писал о том, какие продукты нельзя употреблять одновременно.