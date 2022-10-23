Тутанхамон: тайна жизни и смерти фараона

Во время рождения Тутанхамон получил имя Тутанхатон и имел целых пять имен, как выяснили недавно ученые. Живых наследников у него не было.

Самый известный фараон Египта провел короткую, но очень насыщенная жизнь, секреты которой продолжают раскрывать ученые.

О том, что на сегодняшний день известно о молодом фараоне, пишет Live Science.

Британский археолог Говард Картер и его коллеги обнаружили гробницу фараона Древнего Египта в 1922 году, а умер он в возрасте 18 лет. Он правил страной примерно 9 лет, был очень болезненным мальчиком, ему пришлось поменять имя, а его мачехой была знаменитая Нефертити.

Ученые выяснили, что во время рождения Тутанхамон получил имя Тутанхатон и имел целых пять имен, как выяснили недавно ученые. Это было связано с тем, что его отец решил ввести в Египте культ главного бога — Атона. Но эта религиозная реформа закончилась со смертью Эхнатона.

Нефертити правила Египтом недолгое время до своей смерти как раз перед восхождением Тутанхамона на трон. Она была главной женой умершего Эхнатона, но, как считают многие ученые, не была матерью молодого фараона. Хотя споры об этом продолжаются.

Сейчас ученые, на основании многих исследований, предполагают, что Тутанхамон страдал от многих болезней при жизни. Среди них были малярия и редкое заболевание костей ног, из-за чего фараону было трудно ходить. Также фараон, скорее всего, страдал редким генетическим заболеванием, из-за чего у него были очень длинные пальцы на руках и ногах.

Тутанхамон был женат на своей сводной сестре по имени Анхесенамон. У этой пары родились мертвые дети, останки которых были найдены в гробнице фараона. Живых наследников у Тутанхамона не было.

Многие тайны этого загадочного фараона еще предстоит раскрыть в будущем.

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