В Пальмахиме водитель трактора случайно обнаружил погребальную пещеру времен фараона Рамзеса II

Вход в подземелье в Национальном парке Пальмахим случайно обнаружил водитель трактора. Он врезался в скалу во время строительных работ.
Подробности опубликованы 18 сентября в аккаунте sharonidan в «Твиттере«.
На место событий прибыли археологи из Управления древностей, которые спустились по лестнице в удивительное пространство, словно застывшее во времени. В пещере были расставлены многие десятки целых гончарных и бронзовых сосудов точно так же, как они были расставлены на свои места во время погребального обряда около 3300 лет назад. Эти сосуды были погребальными подношениями, и их хоронили вместе с умершими в надежде, что они будут использованы ими в загробном мире. Пещера была высечена в форме квадрата, а в центре ее потолка стоял столб.
Доктор Эли Янаи, эксперт по бронзовому веку Управления древностей, прокомментировал находку. Пещера была запечатана и не подвергалась разграблению в последующие периоды. Это позволит извлечь большой объем информации из уцелевших на них предметов и материалов, не видимых глазу, в том числе из органических материалов.
Внутри подземелья остались в основном десятки гончарных сосудов разной величины и формы. Среди них — глубокие и неглубокие чаши, некоторые из которых окрашены в красный цвет, ставные (миски на высокой ножке) кастрюли, кувшины и глиняные свечи с маслом для зажигания. Часть кувшинов была произведена на побережьях Ливана и Сирии. Помимо ни были обнаружены небольшие сосуды для хранения — в основном кувшины, которые предназначались для хранения и торговли драгоценными материалами в небольших количествах.
В этот период — во времена 19-й египетской династии, когда правил фараон Рамзес II, в данной локации существовала египетская администрация. Власти обеспечили безопасные условия для торговли. Эти экономические и социальные процессы хорошо отражены в находках пещеры.
Ранее «Курсор» сообщал, что в глубинах океана обнаружили причудливое существо с большими глазами.