В Пальмахиме водитель трактора случайно обнаружил погребальную пещеру времен фараона Рамзеса II

Археологи в Израиле нашли десятки неповрежденных предметов в редчайшей погребальной пещере времен египетского фараона Рамзеса II. Она была закрыта людьми около 3300 лет назад.

Вход в подземелье в Национальном парке Пальмахим случайно обнаружил водитель трактора. Он врезался в скалу во время строительных работ.

Подробности опубликованы 18 сентября в аккаунте sharonidan в «Твиттере«.

На место событий прибыли археологи из Управления древностей, которые спустились по лестнице в удивительное пространство, словно застывшее во времени. В пещере были расставлены многие десятки целых гончарных и бронзовых сосудов точно так же, как они были расставлены на свои места во время погребального обряда около 3300 лет назад. Эти сосуды были погребальными подношениями, и их хоронили вместе с умершими в надежде, что они будут использованы ими в загробном мире. Пещера была высечена в форме квадрата, а в центре ее потолка стоял столб.

תגלית מדהימה בפלמחים: מערת קבורה בת 3,300 שנה מימי המלך רעמסס השני (פרעה של יציאת מצרים) שבה עשרות כדים וכלים, נחשפה במקרה במהלך עבודות >>

(צילום: אמיל אלג'ם, רשות העתיקות) pic.twitter.com/7gmJtWEihg — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 18, 2022

Доктор Эли Янаи, эксперт по бронзовому веку Управления древностей, прокомментировал находку. Пещера была запечатана и не подвергалась разграблению в последующие периоды. Это позволит извлечь большой объем информации из уцелевших на них предметов и материалов, не видимых глазу, в том числе из органических материалов.

"כמו להיות על סט של אינדיאנה ג'ונס": מערת קבורה מימי רעמסס השני נחשפה בגן הלאומי פלמחיםhttps://t.co/h3zr1Ld8O9@sharonidan

(צילום: עוזי רוטשטיין, רשות העתיקות) pic.twitter.com/4n0VvF9tuk — כאן חדשות (@kann_news) September 18, 2022

Внутри подземелья остались в основном десятки гончарных сосудов разной величины и формы. Среди них — глубокие и неглубокие чаши, некоторые из которых окрашены в красный цвет, ставные (миски на высокой ножке) кастрюли, кувшины и глиняные свечи с маслом для зажигания. Часть кувшинов была произведена на побережьях Ливана и Сирии. Помимо ни были обнаружены небольшие сосуды для хранения — в основном кувшины, которые предназначались для хранения и торговли драгоценными материалами в небольших количествах.

В этот период — во времена 19-й египетской династии, когда правил фараон Рамзес II, в данной локации существовала египетская администрация. Власти обеспечили безопасные условия для торговли. Эти экономические и социальные процессы хорошо отражены в находках пещеры.

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