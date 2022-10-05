У берегов США обнаружено судно времен Первой мировой войны

Обломки подводной лодки Германии времен Первой мировой войны были обнаружены у берегов Вирджинии (США) водолазом-разведчиком.

Об этом сообщает издание Nationalgeographic.

Речь идет о SM U-111 -106-килограмовом корабле, который служил во флоте Германской империи и пошел ко дну в августе 1922 года. После того как война закончилась, все пригодные для плавания судна были отправлены в Англию. Большинство из них были использованы в качестве металлолома, но некоторые были сохранены для союзных войск, чтобы они могли ознакомиться с технологией производства дизельных двигателей.

В 1919 году корабли передали США. По прибытию SM U-111 должен был пройти проверку и аттестацию. Но судно было в плохом состоянии, поэтому было принято его вывести из строя и уничтожить. Но во время буксировки из Портсмута, судно начало набирать воду. Оно затонуло примерно на глубине 10 метров, поэтому корма подлодки оставалась торчащей. Однако это создавало трудности для судоходства. Корабль снова подняли на понтоны, доставили в верфь, где он снова затонул. В конечном итоге судно было утоплено в августе 1922 года, когда его люки были открыты.

Но долгое время о подлодке никто не вспоминал. Дайвер Эрик Петкович нашел судно вместе с командой с помощью дистанционного аппарата, находившегося на глубине 121 метра.

«Курсор» писал ранее, что исследователи обнаружили на дне моря корабль, предупредивший «Титаник» об айсберге.