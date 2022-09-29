Исследователи обнаружили на дне моря корабль, предупредивший «Титаник» об айсберге

Тот самый корабль, который пытался предупредить команду Титаника о надвигающейся катастрофе, был найден исследователями в Ирландском море.

Корабль, отправивший «Титанику» предупреждение об айсберге в его роковом путешествии в 1912 году, был обнаружен на дне океана.

Обломки торгового судна «Месаба» было обнаружено исследователями Бангорского университета в Уэльсе с помощью многолучевого гидролокатора, ссообщает newsweek.

К сожалению, сообщение «Месабы» так и не дошло до капитана на мостике, и рано утром 15 апреля «непотопляемый» лайнер столкнулся с айсбергом и затонул.

Шесть лет спустя «Месаба», в свою очередь, затонула в Ирландском море, совершая конвойный рейс из Ливерпуля в Филадельфию 1 сентября 1918 года, но его торпедировала немецкая подводная лодка. Тогда погибло двадцать человек.

Останки «Титаника» были найдены в 1985 году, а затонувшее судно «Месаба» удалось точно идентифицировать только сейчас.

Для этого использовался метод эхолокации. Усовершенствованный многолучевой гидролокатор, используемый командой Bangor на их исследовательском судне Prince Madog, позволяет картировать морское дно с повышенным уровнем детализации, позволяя наблюдать детали структур, таких как кораблекрушения.

Один из членов команды, Иннес Маккартни, описала этот многолучевой гидролокатор как «изменяющий правила игры в морской археологии».

«Ранее нам нужно было погружаться в несколько мест в год, чтобы визуально идентифицировать затонувшие корабли, — говорится в заявлении Маккартни. — Уникальные возможности гидролокатора Prince Madog позволили нам разработать относительно недорогое средство исследования затонувших кораблей».

The wreck of the SS Mesaba, one of the ships that sent an ice warning to #Titanic (but wasn’t shown to the Captain), has been found. The ship sank off Rosslare, after being torpedoed by a German U-Boat, on 1st September 1918 during WW1. pic.twitter.com/k8woufyaCz — Meriadec Villers (@MeriaRmsTitanic) September 27, 2022

Помимо обломков «Месабы», исследователи обнаружили 273 обломка корабля, лежащих на территории 7500 квадратных миль Ирландского моря, многие из которых ранее были ошибочно идентифицированы как другие потерпевшие крушение корабли.

Ранее Курсор писал, что новое видео с Титаника позволяет рассмотреть обломки корабля в мельчайших деталях.

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