Исследователи обнаружили на дне моря корабль, предупредивший «Титаник» об айсберге

Корабль, отправивший «Титанику» предупреждение об айсберге в его роковом путешествии в 1912 году, был обнаружен на дне океана.

Обломки торгового судна «Месаба» было обнаружено исследователями Бангорского университета в Уэльсе с помощью многолучевого гидролокатора, ссообщает newsweek.

К сожалению, сообщение «Месабы» так и не дошло до капитана на мостике, и рано утром 15 апреля «непотопляемый» лайнер столкнулся с айсбергом и затонул.

Шесть лет спустя «Месаба», в свою очередь, затонула в Ирландском море, совершая конвойный рейс из Ливерпуля в Филадельфию 1 сентября 1918 года, но его торпедировала немецкая подводная лодка. Тогда погибло двадцать человек.

Останки «Титаника» были найдены в 1985 году, а затонувшее судно «Месаба» удалось точно идентифицировать только сейчас.

Для этого использовался метод эхолокации. Усовершенствованный многолучевой гидролокатор, используемый командой Bangor на их исследовательском судне Prince Madog, позволяет картировать морское дно с повышенным уровнем детализации, позволяя наблюдать детали структур, таких как кораблекрушения.

Один из членов команды, Иннес Маккартни, описала этот многолучевой гидролокатор как «изменяющий правила игры в морской археологии».

«Ранее нам нужно было погружаться в несколько мест в год, чтобы визуально идентифицировать затонувшие корабли, — говорится в заявлении Маккартни. — Уникальные возможности гидролокатора Prince Madog позволили нам разработать относительно недорогое средство исследования затонувших кораблей».

The wreck of the SS Mesaba, one of the ships that sent an ice warning to #Titanic (but wasn’t shown to the Captain), has been found. The ship sank off Rosslare, after being torpedoed by a German U-Boat, on 1st September 1918 during WW1. pic.twitter.com/k8woufyaCz

— Meriadec Villers (@MeriaRmsTitanic) September 27, 2022