У львицы выросла грива: чем это обусловлено

Самка льва в зоопарке Топика в Канзасе отрастила гриву, что является чрезвычайно редким явлением.

Об этом сообщает Live Science.

Зури, 18-летняя львица, начала отращивать гриву в конце 2020 года. Она является частью женского прайда в зоопарке, последний самец скончался в октябре 2020 года. По словам экспертов по львам, рост гривы, вероятно, замедлился. Они считают маловероятным то, что Зури пытается занять место лидера прайда.

«Я не думаю, что на самом деле есть какая-то эволюционная (причина – прим.ред.), будь то отсутствие самцов или слишком большая конкуренция с другими самками или что-то в этом роде. Я думаю, что это просто случайное событие», – рассказал Крис Эверат, ученый-эколог из глобальной организации по сохранению диких кошек Panthera.

Elderly female lion grows ‘awkward teenage mane,’ baffling zookeepers https://t.co/61qXf2oCdz — Live Science (@LiveScience) October 28, 2022

В истории известны случаи, когда у львиц отрастала грива. Это явление фиксировали несколько раз по зоопаркам всего мира. В частности, в Южной Африке в 2011 году и в 2018 году в Оклахома-Сити. Также подобное встречалось в Ботсване.

В случае с дикими львами не было гормональных данных или данных ДНК, объясняющих рост гривы. Для сравнения, гривастая самка из зоопарка Оклахома-Сити показала перепроизводство андростендиона, гормона, который организм использует для выработки маскулинизирующего гормона тестостерона.

Ветеринары зоопарка Топика не заказывали специальные тесты на гормоны для Зури, утверждает куратор зоопарка Шанна Симпсон. По словам Симпсон, львица прошла все стандартные медицинские осмотры, и анализы на гормоны не являются типичной частью обследования.

«Мы провели полное обследование Зури, и у нас нет оснований полагать, что у нее какой-либо вид рака или другие серьезные заболевания», – сказал Симпсон.

Если у животного не появятся признаки болезни, зоопарк планирует следить за ней без каких-либо дополнительніх тестов. По словам Симпсон, у Зури начал отрастать пучок шерсти, похожий на ирокез, вскоре после смерти самца зоопарка. С тех пор ее грива заполнилась, но не так пышно, как у взрослого самца льва.

«Она просто выглядит как неуклюжий лев-подросток», – сказал Симпсон.

Симпсон добавила, что Зури кажется более дерзкой с тех пор, как у нее появился новый пушистый аксессуар на шее, и она стала рычать все чаще. В свои восемнадцать лет продолжительность жизни Зури значительно превысила продолжительность жизни льва в дикой природе, что побудило Эвератта предположить, что, возможно, у львицы могут быть гормональные сдвиги из-за экстремального возраста. По словам Симпсона, в зоопарках средняя продолжительность жизни львов составляет 14,5 лет, поэтому Зури – старая даже для льва в неволе.

Учёный сказал, что, как это типично для многих пожилых кошек, Зури страдает заболеванием почек на ранней стадии, которое в настоящее время контролируется диетой и лекарствами. У Зури также артрит, от которого она принимает обезболивающие.

«У нас нет оснований полагать, что она чем-то нездорова из-за того, что происходит с этой искусственной гривой. Она просто очень странно выглядит», – сказала Симпсон.

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