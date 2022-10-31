Ученые раскрыли интересный секрет, связанный с котами

Подобное поведение котов может быть связано с несколькими причинами.

Ученые провели исследование и выяснили, что благодаря уникальному построению тела коты умеют пролазить даже в тех местах, которые кажутся слишком сложными даже для них.

Об этом сообщает Live Science.

По словам экспертов, лопатки кошек специфическим образом прикрепляются к остальной части тела только благодаря мышцам. Также ключицы кошек существенно меньше, если сравнивать с остальным телом.

Также этим 4-лапые обладают важным вспомогательным инструментом – усами, благодаря которым они протискиваются сквозь пространство. Это связано с тем, что усы – волоски, которые вдвое толще шерсти, расположенные втрое глубже. Они имеют нервные окончания, благодаря которым существует высокочувствительная навигационная система у котов.

Она помогает кошкам верно оценивать размер небольшого пространства, куда они хотят протиснуться. С помощью такой конструкции тела они умеют пробираться через самые сложные места.

По словам исследователей, кот может выбрать небольшое пространство, если он находится в состоянии страха или стресса, чтобы чувствовать себя безопаснее. Однако, это не единственная причина подобного поведения – иногда животное просто хочет уединиться.

Ранее ветеринары рассказали, почему собак категорически запрещено угощать кошачьим кормом.

Также «Курсор» сообщал о том, что ученые получили доказательство того, что черепахи и червяги умеют разговаривать.

Помимо этого, исследователи установили, что собаки умеют распознавать ошибки человека.