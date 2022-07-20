Убивает все живое: в Мексиканском заливе найдено ядовитое подводное озеро

Исследователи выяснили, что озеро содержит метан, который делает его токсичной зоной морской воды, убивающей почти все, что в нее заплывает.

Недавно в Мексиканском заливе учеными было обнаружено подводное озеро, которое получило название «Джакузи отчаяния». Дело в том, что оно представляет собой котел токсичных химикатов.

Об этом сообщает издание BGR.

Исследователи рассказали, что озеро расположено у побережья Нового Орлеана. В нем полно метала, а это делает его токсичной зоной морской воды, которая убивает почти все, что в нее заплывает. Ученые исследовали его с помощью роботизированных подводных лодок.

Они выяснили, что из-за высокой концентрации токсических химикатов в водах этого озера нет практически ничего живого, кроме некоторых форм, способных существовать в таких непростых условиях.

Ученые подчеркнули, что океаны завораживают своим величием и таинственностью, а более захватывающими их делает тот факт, что в водах можно обнаружить такие места, как «Джакузи отчаяния». Ведь в этом озере вода очень токсичная, а вот остальная часть океана вокруг него остается относительно нормальной.

Исследователи считают, что это возможно благодаря плотности воды озера, которая создала котел токсичных химикатов, включая метан и сероводород.

«Курсор» ранее писал, что ученые обнаружили настоящее озеро в вулкане. Они очень удивились, узнав, что в такой опасной среде кто-то живет. Они решили изучить генетику этих таинственных жильцов, чтобы понять, смогут ли они выжить на других планетах.