Ученые обнаружили на Земле «марсианское озеро»

Ученые обнаружили настоящее озеро в вулкане. Они очень удивились, узнав, что в такой опасной среде кто-то живет. Они решили изучить генетику этих таинственных жильцов, чтобы понять, смогут ли они выжить на других планетах.

Ученые обнаружили в кратере вулкана Поас в Коста-Рике озеро, которое уже успели назвать одним из наиболее неблагоприятных мест жизни на планете. Вода в озере имеет максимально высокий уровень кислотности, а также насыщена большим количеством токсичных для живых организмов металлов.

Об этом сообщает издание Phys.org.

Еще в 2013 году в озере были выявлены бактерии из рода Acidiphilium.

Как рассказал один из авторов последнего исследования Джастин Ван из Колорадского университета в Боулдере, в озере обитает очень небольшое количество микроорганизмов. Однако они используют множество различных способов для того, чтобы выжить в таких экстремальных условиях.

Переносить условия озера бактериям помогают специальные гены. Предполагается, что именно в таких озерах могла зародиться первая жизнь на нашей планете. Более того, при похожих условиях она может появиться и на Марсе, и на других похожих планетах.

Ранее Курсор сообщал, что на Солнце зарегистрировали очень длинную вспышку, способную вызвать сбои в радиосвязи.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в США нашли утерянные артефакты с разбившегося космического шаттла Челленджер.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.