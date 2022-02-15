Минобороны Израиля инвестирует 200 млн шекелей в квантовый компьютер

Возможности квантового компьютера заложат технологическую инфраструктуру для будущих разработок Израиля в области обороны, экономики и технологий, техники и науки.

Израильское управление инноваций и Министерство обороны потратят около 200 миллионов шекелей на разработку первого в Израиле квантового компьютера, говорится в совместном заявлении этих двух организаций.

Согласно пресс-релизу, «способность к квантовым вычислениям заложит технологическую основу для израильской экосистемы, которая в будущем возглавит развитие безопасности, экономики, технологий, техники и науки».

Управление оборонных исследований и разработок Министерства обороны «создаст национальный центр с квантовыми возможностями», который будет сотрудничать с академическими кругами, промышленными игроками и всеми структурами, занимающимися разработкой квантового процессора.

«Квантовые вычисления — это технология, которую израильская промышленность не может игнорировать», — говорит генеральный директор IAA Дрор Бин. «Промышленность должна получить знания и доступ к инфраструктуре, в которой она сможет развивать двигатели роста для деятельности, в которой она решит лидировать».

Курсор также писал, что министерство энергетики инвестирует 8 млн шекелей в зарядные станции для электромобилей. Правительство заинтересовано в развитии инфраструктуры для обслуживания электромобилей, поэтому оно инвестирует 8 миллионов шекелей для размещения сети зарядных станций по всему Израилю.

Кроме того, сеть отелей Isrotel инвестирует 1 млрд долларов в новое строительство. После двух лет низкой посещаемости из-за пандемии COVID-19 лидеры гостиничного сектора Израиля с оптимизмом смотрят на то, что в новом году ситуация поменяется на противоположную.

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