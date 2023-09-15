Ученые на примере однояйцевых близнецов показали, как две привычки ошеломляюще влияют на внешний вид

Плохие новости для тех, кто безответственно подходит к вопросу отдыха.

Ученые в рамках исследования однояйцевых близнецов показали, как разный способ жизни может сильно влиять на то, как люди выглядят.

Об этом сообщает Daily Star.

Это исследование ученые провели еще в 2009 году, участниками которого стали близнецы Жанна и Сьюзен. Жительницам США в тот момент был 61 год. Утверждалось, что они вели принципиально отличающийся образ жизни.

В частности, Жанна, представленная на фото слева, отказалась от курения, ухаживала за своей кожей во время пребывания на солнце и избегала его влияния всяческой ценой. Вне всяких сомнения, в связи с возрастом ей присущ ряд признаков старения.

Тем не менее лицо женщины выглядит куда лучше и здоровее, чем у ее сестры Сьюзен, представленной на снимке справа. По словам Жанны, ее родственница выглядит на 10 лет старше.

Однако ученые сделали вывод, что из-за вредных привычек и влияния солнца она выглядит старше на 11 с четвертью лет. По словам Сьюзен, она курила на протяжении 16 лет и любила загорать.

Пластический хирург Бахман Гюрон рассказал, что из-за чрезмерного действия ультрафиолета цвет кожи Сьюзен стал пятнистее, а также у нее снизилась эластичность – это обернулось появлением морщин.

Также "Курсор" сообщал, как выглядеть на 10 лет моложе.