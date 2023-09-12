Эксперты рассказали, как выглядеть на 10 лет моложе - простые и эффективные правила

Эксперты сформулировали несколько правил, придерживаясь которых можно зрительно "омолодиться". Постарайтесь, чтобы хотя бы большинство из них стали вашими повседневными привычками.
Об этом пишет портал Eatthis.
Пейте больше чистой воды. Именно она должна быть основой водного рациона, другие напитки должны составлять лишь четвертую часть от потребляемой жидкости. Прислушайтесь к собственному организму и пейте столько, сколько он требует. Начинайте каждое утро со стакана чистой воды (можно с добавлением лимона).
Используйте холодную воду для умывания и ополаскивания волос после кондиционера. Достаточно комнатной температуры, чтобы сохранить упругость кожи и блеск волос. А прохладный душ стимулирует блуждающий нерв, который регулирует уровень стресса.
Защищайте кожу от солнца, обязательно наносите специальные средства каждые час-полтора, если вы находитесь на открытой местности. Чтобы дольше сохранить молодость кожи, старайтесь в жару вообще не находиться под солнечными лучами. Как показывает одно исследование, ежедневное применение крема от солнца, независимо от погоды, снижает риск преждевременного старения кожи на 24%.
Шляпа от солнца в летний период – обязательный атрибут. Она повысит защиту вашего лица от солнца.
Высыпайтесь каждый день, а не только на выходных. Хороший цвет лица, упругая кожа и цветущий вид невозможны без полноценного сна. Гормоны стресса и нехватка сна быстро разрушает коллаген и ускоряют старение, предупреждают специалисты.
Улыбка, хорошие и дружелюбные отношения, радость в глазах – все это помогает выглядеть лучше и моложе. Смех улучшает работу сосудов и снимает стресс.
Не трите глаза. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, небольшие морщинки возле глаз выдают настоящйй возраст. Кожа в этом месте очень нежная и очень чувствительная. Потому не трите глаза ни руками, ни полотенцем. После умывания аккуратно промокните их от воды.
Выберите качественную сыворотку для кожи и внимательно читайте этикетки косметических средств. В составе обязательно должны быть витамины С, А и Е. Стоит проконсультироваться с дерматологом или косметологом, который поможет вам подобрать продукт именно для вашей кожи и избежать аллергии.
Не беспокойтесь о своем возрасте, ведь стресс и нервы еще никого не омолаживали. Несколько морщин не сделает вас хуже в глазах родных, друзей или коллег. Человек, который в меру любит себя – заряжает позитивом и всех, кто находится вокруг.
Занимайтесь спортом, больше дышите свежим воздухом. Ежедневно старайтесь больше двигаться и обязательно включите в свой рацион побольше овощей, зелени и ягод.
Ранее «Курсор» информировал, что названы пять привычек, вызывающих преждевременную старость.
Напоминаем, что названы пять основных привычек, ускоряющих старение.