Эксперты рассказали, как выглядеть на 10 лет моложе - простые и эффективные правила

На что только не идут женщины, чтобы выглядеть моложе своего возраста. Специалисты подсказали несколько простых способов, которые не потребует зна...

Эксперты сформулировали несколько правил, придерживаясь которых можно зрительно "омолодиться". Постарайтесь, чтобы хотя бы большинство из них стали вашими повседневными привычками.

Об этом пишет портал Eatthis.

Пейте больше чистой воды. Именно она должна быть основой водного рациона, другие напитки должны составлять лишь четвертую часть от потребляемой жидкости. Прислушайтесь к собственному организму и пейте столько, сколько он требует. Начинайте каждое утро со стакана чистой воды (можно с добавлением лимона).

Используйте холодную воду для умывания и ополаскивания волос после кондиционера. Достаточно комнатной температуры, чтобы сохранить упругость кожи и блеск волос. А прохладный душ стимулирует блуждающий нерв, который регулирует уровень стресса.

Защищайте кожу от солнца, обязательно наносите специальные средства каждые час-полтора, если вы находитесь на открытой местности. Чтобы дольше сохранить молодость кожи, старайтесь в жару вообще не находиться под солнечными лучами. Как показывает одно исследование, ежедневное применение крема от солнца, независимо от погоды, снижает риск преждевременного старения кожи на 24%.

Шляпа от солнца в летний период – обязательный атрибут. Она повысит защиту вашего лица от солнца.

Высыпайтесь каждый день, а не только на выходных. Хороший цвет лица, упругая кожа и цветущий вид невозможны без полноценного сна. Гормоны стресса и нехватка сна быстро разрушает коллаген и ускоряют старение, предупреждают специалисты.

Улыбка, хорошие и дружелюбные отношения, радость в глазах – все это помогает выглядеть лучше и моложе. Смех улучшает работу сосудов и снимает стресс.