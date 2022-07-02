Ученые NASA могут заразить биосферу Земли марсианскими микробами

Многие ученые обеспокоены рисками доставить на нашу планету опасные микроорганизмы с поверхности Марса. Ожидается доставка проб грунта «красной планеты» к 2031 году.

К 2031 году NASA обещают доставить на Землю пробы поверхности с Марса, в которых могут храниться частицы марсианской микробной жизни.

Программа Mars Sample Return, которая уже сейчас проводится марсоходом Perseverance, завершится транспортировкой этих образцов на Землю.

Согласно опросу NASA, ученые категорически против, чтобы марсианские микроорганизмы попали на Землю.

Космический корабль с пробами с Марса приземлится в штате Юта, США. После этого образцы породы с возможными микроорганизмами направят в специальную лабораторию.

Эти бактерии или микроорганизмы, по мнению некоторых ученые, могут быть опасными для биосферы Земли, а последствия их воздействия на планету трудно предсказать.

NASA получило 170 протестов от ученых, большинство из них высказало опасение, что образцы могут содержать потенциально опасные для жизни Земли патогены.

Один ученый прямо заявил: «Ни одна страна не имеет права рисковать всей планетой».

Однако по словам астробиолога Стива Беннера из Фонда прикладной молекулярной эволюции (Флорида), если бы марсианские образцы были опасны, то об этом было бы давно известно. Поскольку и на Марс часто падают астероиды, и на Землю падает до 500 кг марсианских камней ежегодно.

Некоторые ученые все же рекомендуют проявить осторожность и приступить к строительству специальной лаборатории, чтобы успеть до 2031 года.

«Курсор» сообщал, что NASA хочет создать ядерную энергосистему на Луне.