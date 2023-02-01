Ученые нашли бактерию, которая «переваривает» пластик

Но найденная бактерия, увы, не может в полной мере разрешить проблему загрязнения.

Нидерландские океанологи нашли бактерию, у которой есть способность перерабатывать пластик, в частности полиэтилен. Ученые говорят, что их открытие может найти применение в программах очистки морской воды.

Об этом пишет Sciencedirect.

Специалисты рассказали, что бактерия под названием Rhodococcus ruber почти полностью переваривает пластик. В рамках исследования, они задействовали специально созданный полимер, имеющий особую форму углерода. Его скормили бактериям, предварительно подсвеченным ультрафиолетовой лампой. В качестве ответной реакции микроорганизмами на поверхности воды была сформирована биопленка в местах разложения пластика.

Исследователи увидели, что обнаруженные бактерии могут расщеплять вплоть до 1 процента полиэтилена на углекислый газ и ряд других безвредных веществ каждый год. Но, увы, такие микроорганизмы не смогут в полной мере решить проблемы с загрязнениями водоемов.

«Курсор» писал ранее, что в новом эксперименте ученым удалось использовать мощный рентгеновский лазер для преобразования ПЭТ-пластика в крошечные алмазы, подобные тем, которые могут упасть на ледяные планеты-гиганты.

Еще мы писали, что люди с каждым приемом пищи съедают также более 100 частиц микропластика. За год один человек вместе с едой проглатывает до 68 400 потенциально опасных пластиковых волокон.

Напомним, солнечный свет также химически превращает пластик в набор полимерных, растворенных и газофазных продуктов.