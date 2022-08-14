Ученые выяснили, сколько пластика попадает в организм вместе с едой

Исследователи установили, что за год человек съедает до 68 400 потенциально опасных пластиковых волокон.

Шотландские ученые подсчитали, что люди с каждым приемом пищи съедают также более 100 частиц микропластика. За год один человек вместе с едой проглатывает до 68 400 потенциально опасных пластиковых волокон.

Об этом пишет grodno24.

Исследователи говорят, что главным источником несъедобных и вредных веществ являются бытовые приборы, мебель и различные тканевые поверхности, которые накапливают пыль. Сначала частицы пластика «выделяются» предметами и попадают в воздух, затем оседают на посуде. Частицы микропастика невозможно увидеть без микроскопа, поэтому мы думаем, что посуда чистая и съедаем опасные для здоровья волокна, объяснили они.

Исследователи провели эксперимент, в раках которого разместили в жилых помещениях чашки с пылевыми ловушками. Все эти сосуды они расположили рядом с чистыми тарелками. За 20 минут на ловушки осели 114 пластиковых волокон.

Также специалисты проанализировали более 250 бутылок с питьевой водой, оказалось, что вода содержит в себе около 325 частиц микропластика на один литр.

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