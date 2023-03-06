Ученые нашли большой клад в Польше

В селе Занювка (Польша) нашли большой клад, помещенный в керамический кувшин.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Открытие сделал Михал Лотыс, который обследовал сельскохозяйственные угодья в поисках сельскохозяйственной техники, случайно потерянной в верхнем слое почвы. Он уведомил об этом Воеводское управление по охране памятников (WUOZ) в Люблине в соответствии с Законом об охране и уходе за историческими памятниками от 23 июля 2003 года.

Известно, что в Польше запрещено проведение любительского поиска артефактов с использованием металлоискателя как для коммерческого, так и для личного использования, если только это не лицензировано местными властями. Если же человек сделал открытие, то он должен о ней сообщить, после чего артефакт становится собственностью государства.

Анализ археологов показал, что монеты были намеренно помещены в керамический кувшин в слой недр, который содержит 1000 крон и литовских шиллингов 17 века. Общий веса клад составляет 3 кг и состоит из слоев спрессованных монет в банке, 115 монет, рассеянных в результате сельскохозяйственной деятельности, 62 сильно окисленных монет и нескольких кусков ткани.

Пока что неизвестно, почему клад был преднамеренно закопан. Клады можно считать индикатором беспорядков, часто из-за периодов конфликтов или из-за того, что они были закопаны для финансовой безопасности.

В 17 веке регион был частью Речи Посполитой, которая подверглась серии вторжений русско-казацких войск в 1655 году и Швеции в 1656 году – период, известный как «Всемирный потоп». Клад передали дальнейшего изучения в Археологический отдел Музея Южного Подлясья в Бяла-Подляске.

Также «Курсор» сообщал, что археологи сделали новые открытия в римских Помпеях.