Археологи сделали новые открытия в римских Помпеях

По словам экспертов, это «огромная ответственность и неповторяемая операция».

Исследователи возобновили масштабные раскопки в древнеримском городе Помпеи, который погребен под слоем вулканического пепла вследствие извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Об этом сообщает Heritage Daily.

В рамках нового исследовательского проекта археологи, археоботаники, вулканологи, древние топографы, архитекторы, инженеры и геологи под руководством Археологического парка Помпеи раскопки проводятся на большой территории площадью 3200 квадратных метров.

«Раскопки в Помпеях — это огромная ответственность и неповторяемая операция. Поэтому нам нужно документировать и анализировать каждую находку и все стратиграфические отношения, и сразу же думать о том, как обезопасить и восстановить то, что мы находим», – рассказал директор проекта Габриэль Цухтригель.

Район раскопок сосредоточен на Инсуле 10 Региона IX, который занимает центральную часть Помпеи, ограниченную на севере Виа ди Нола, на западе Виа Стабиана и на юге Виа дель Аббонданца. Команда уже приступила к вскрытию каменных гребней верхних этажей древних зданий.

Сюда входит дом, впервые исследованный в 1912 году, который на более поздних этапах был преобразован в фуллонику (римскую прачечную) и содержит печь в верхней камере. Ряд отверстий, выявленных на верхних стратиграфических уровнях, демонстрируют сельскохозяйственное использование земли или, возможно, связаны с добычей лапилли в современную эпоху. До недавнего времени этот район использовался для выращивания различных сельскохозяйственных культур, а сельские постройки, лесные массивы и фермерские теплицы сохранились до 2015 года.

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