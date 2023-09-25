Ученые нашли деревянное сооружение, которому 476 тысяч лет

Это древнейший в мире подобный объект, созданный другим видом людей.

Археологи обнаружили в Замбии деревянное сооружение возрастом 476 тысяч лет, что является доказательством творчества ранних людей.

Об этом сообщили в журнале Nature.

Открытие сделали члены проекта Deep Roots of Humanity возле реки Каламбо, которая находится возле водопада Каламбо. Там были два соединенные бревна с выемкой, которую создали специально.

По словам ученых, эта конструкция была вероятно дорожкой или приподнятой платформой, созданной для того, чтобы преодолевать периодические наводнения в этом регионе. Чтобы установить возраст деревянных остатков, ученые воспользовались люминесцентной датировкой.

Оказалось, что структуре около 476 тысяч лет. Ее создал задолго до возникновения нашего вида (Homo sapiens) другой вид людей.

Почему же это открытие важно? Исследователи утверждают, что его большое значение заключается в древности и редкой сохранности дерева, ибо этот материал со временем относительно быстро разлагается. Однако благодаря высокому уровню воды в водопаде Каламбо эти фрагменты дошли до наших дней.

Кроме этого, открытие позволяет подвергнуть сомнению распространенное мнение о том, что люди каменного века вели исключительно кочевой образ жизни. Благодаря водопаду Каламбо они были обеспечены постоянным доступом к воде, а благодаря лесам – древесиной для строительства структур.

Отметим, что Deep Roots of Humanity – интердисциплинарная международная группа исследователей, изучающая развитие технологий раннего человека в эпоху каменного века.

Также "Курсор" сообщал, что археологи нашли уникальную чашку, изготовленную из черепа человека.