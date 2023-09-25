Ученые нашли деревянное сооружение, которому 476 тысяч лет

Археологи обнаружили в Замбии деревянное сооружение возрастом 476 тысяч лет, что является доказательством творчества ранних людей.
Об этом сообщили в журнале Nature.
Открытие сделали члены проекта Deep Roots of Humanity возле реки Каламбо, которая находится возле водопада Каламбо. Там были два соединенные бревна с выемкой, которую создали специально.
По словам ученых, эта конструкция была вероятно дорожкой или приподнятой платформой, созданной для того, чтобы преодолевать периодические наводнения в этом регионе. Чтобы установить возраст деревянных остатков, ученые воспользовались люминесцентной датировкой.
Оказалось, что структуре около 476 тысяч лет. Ее создал задолго до возникновения нашего вида (Homo sapiens) другой вид людей.
— Osip Agr (@AgrOsip7903) September 24, 2023
Почему же это открытие важно? Исследователи утверждают, что его большое значение заключается в древности и редкой сохранности дерева, ибо этот материал со временем относительно быстро разлагается. Однако благодаря высокому уровню воды в водопаде Каламбо эти фрагменты дошли до наших дней.
Кроме этого, открытие позволяет подвергнуть сомнению распространенное мнение о том, что люди каменного века вели исключительно кочевой образ жизни. Благодаря водопаду Каламбо они были обеспечены постоянным доступом к воде, а благодаря лесам – древесиной для строительства структур.
Отметим, что Deep Roots of Humanity – интердисциплинарная международная группа исследователей, изучающая развитие технологий раннего человека в эпоху каменного века.
Также "Курсор" сообщал, что археологи нашли уникальную чашку, изготовленную из черепа человека.