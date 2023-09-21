Археологи нашли уникальную чашку, изготовленную из черепа человека

Специалисты связывают это с каннибализмом, который мог существовать тысячи лет назад.

Археологи обнаружили в Испании интересные артефакты, связанные с использованием человеческих останков. Они обнаружили человеческую берцовую кость, которая была использована в качестве инструмента, а также чашу для питья, изготовленную из человеческого черепа.

Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

Исследователи отмечают, что способы, которыми люди обращались с человеческими останками и использовали их, могут дать нам понимание культурных и социальных аспектов прошлых популяций. Исследование проводилось в пещере Мармолес, где были найдены около 12 древних захоронений. Большинство из них было раскопано в период с 1998 года по 2018 год.

Берцовая кость человека, которую обнаружили, имела следы полировки и ямок, что указывает на то, что она использовалась в качестве инструмента. Однако исследователи не могут точно определить его функцию. Однако самым интересным объектом является "черепная чаша", сделанная из человеческого черепа мужчины в возрасте от 35 до 50 лет.

Анализ показал, что древние люди сознательно отделяли черепную коробку от нижней части черепа, а затем скребли его, чтобы удалить мякоть. Подобные "черепные чаши" были найдены и на других неолитических стоянках в Испании. Это мог быть способом получения доступа к мозгу для его употребления в пищу, а также использования в качестве сосуда для питья.

Ученые отмечают, что точные причины использования человеческих останков в пещере Мармолес после смерти неизвестны. Они предполагают, что кости могли использоваться для получения костного мозга, который является ценным источником питательных веществ. Также возможно, что некоторые кости были модифицированы для создания инструментов, оружия или использовались в ритуальных целях.

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