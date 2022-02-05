Ученые нашли экзопланету, похожую на Землю строением атмосферы

На протяжении нескольких лет специалисты занимаются изучением экзопланеты WASP-189b. Она расположена на расстоянии 322 световых лет от нашей планеты и считается одной из наиболее экстремальных объектов, которые были зафиксированы учеными.

Известно, что планета WASP-189b больше Юпитера в 1,6 раза. Из-за того, что экзопланета расположена слишком близко к своей звезде, на полный оборот у нее уходит всего 2,7 дня. На поверхности фиксируется температура 3 200 градусов по Цельсию, что намного выше, чем у многих звезд.

Об этом сообщает научно-популярное издание «SciTechDaily».

Несмотря на столь экстремальные погодные условия, WASP-189b стала первой, на которой удалось обнаружит отдельные слои в атмосфере. Все они обладают определенными характеристиками, а также уникальным химическим составом.

Ранее считалось, что экзопланеты могут иметь атмосферу только с одним однородным слоем.

Но проведенные в недавно исследования продемонстрировали, что даже отдаленные газовые планеты обладают весьма сложной трехмерной структурой, похожей на ту, что наблюдается на Земле.

Ранее Курсор писал о том, что израильская технология сможет найти отдалённые взрывы звёзд, запускающие гамма-всплески.

Новый израильский эксперимент направлен в космос для обнаружения нового типа гамма-излучения, которое может помочь идентифицировать излучение от высокоэнергетических взрывов в далеких галактиках.

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