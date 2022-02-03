Израильская технология сможет найти отдалённые взрывы звёзд, запускающие гамма-всплески

Новый израильский эксперимент направлен в космос для обнаружения нового типа гамма-излучения, которое может помочь идентифицировать излучение от высокоэнергетических взрывов в далеких галактиках.

Эксперимент, названный Инструментом локализации гамма-всплесков (GALI), разработанный профессором Эхудом Бехаром и Шломит Тарем из Израильского технологического института Технион — один из 35 экспериментов, проводимых израильским астронавтом Эйтаном Стиббе на Международной космической станции (МКС) для миссии Ракия.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Также известное как γ-излучение, гамма-излучение может исходить из ряда источников, таких как радиоактивный распад, удары молнии или реакции искусственного деления.

Но гамма-излучение отличается от других видов излучения.

Из многих существующих типов волн есть несколько видов излучения, в том числе ультрафиолетовое (УФ) и рентгеновское излучение, оба из которых видны в электромагнитном спектре.

У каждого типа волн есть длина волны, но из них гамма-лучи, как правило, имеют самую короткую длину, а также имеют наибольшее количество фотонной энергии.

Кроме того, они очень опасны. Как вид ионизирующего излучения, гамма-лучи опасны для жизни человека. Действительно, они могут легко проходить через организм человека и от многих форм радиационной защиты. Их не могут отразить даже зеркала.

Идентификация взрывов, являющихся источником гамма-всплесков, важна по нескольким причинам.

Во-первых, идентификация взрывов может привести к тому, что мы узнаем больше о самих взрывах.

«Большим успехом было бы, если бы мы узнали что-то новое о гамма-всплесках и их основных причинах, тем самым узнав что-то новое о Вселенной, в которой мы живем», — сказал Тарем.

Однако идентификация источника взрывов также может помочь узнать больше об этом источнике, а не только о гамма-всплесках.

По словам Тарема, идентификация источников позволит астрономам направить телескопы, чтобы должным образом наблюдать за взрывом. Затем они могли бы изучить его и связать с другими событиями, такими как гравитационные волны, которые также испускаются этими взрывами.

Но его потенциальное применение не ограничивается только космосом.

«Мы обнаружили, что разработанная нами система также интересна людям, не связанным с астрофизикой», — пояснил Бехар.

«Наши сотрудники в Центре ядерных исследований в Негеве, например, нуждаются в надежных и точных системах, которые обнаруживают радиоактивные источники издалека».

По сути, эти сотрудники рассматривают GALI как надежную и точную систему для обнаружения радиоактивных источников на расстоянии. При правильной настройке GALI сможет сделать именно это.

Кроме того, он также сможет предоставить информацию о том, что является источником, излучающим излучение в первую очередь, что, в свою очередь, может помочь спланировать правильное решение проблемы.

В этом контексте был представлен совместный патент США на использование GALI.

«Курсор» писал о том, что SpaceX запустила в космос спутник-шпион по просьбе разведуправления.

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