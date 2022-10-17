Весит почти 3 тонны: на острове Фаял обнаружили самую тяжелую рыбу

Жители острова Фаял, который входит в группу Азорских островов, обнаружили огромную тушу рыбы-луны, которая плавала в океане недалеко от берега. Оказалось, что весит она почти 3 тонны и этот показатель является абсолютным рекордом для современных костных рыб.

Об этом пишет Live Science.

Безжизненную тушу рыбы-луны выловили и отправили на исследование ученым. Было проведено вскрытие, а также подробное изучение найденной костной рыбы. И недавно ученые представили свой вердикт.

По словам морского биолога Хосе Нуно Гомеша-Перейры, это южная рыба-луна, ширина которой составляет 3,6 метра, а длина тела – 3,5 метра. После взвешивания оказалось, что вес рыбы составляет 2844 кг. В ходе исследования ученые изучили содержимое желудка рыбы и взяли образцы ее ДНК.

По словам ученого теперь новый мировой рекорд и звание самой тяжелой костной рыбы принадлежит этому образцу морской фауны. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал рыбе-луне, которую выловили в Японии в 1996 году. Она весила 2300 кг. Вид Mola alexandrini был классифицирован учеными только в 2018 году. Этих гигантов можно обнаружить в разных уголках Земли, но точное их количество остается неизвестным. Majestic’ 3-ton sunfish sets a new world record for largest bony fish ever discovered https://t.co/MCXr8nPcYb — Live Science (@LiveScience) October 14, 2022

«Курсор» ранее писал, что исследователи у берегов Гренландии нашли необычную рыбу-улитку, по жилам которой течет светящийся зеленый антифриз, благодаря ему она не замерзает в холодной воде Арктики.