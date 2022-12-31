Ученые нашли огромный зал времен викингов

Это место важным местом сбора для политических встреч, приема гостей и центром общественной жизни.

Археологи нашли гигантский зал времени правления Харальда I Синезубого, короля Дании и Норвегии, правившего в период 958-986 годов.

Об этом сообщили в Nordjyske Museer.

Открытие было сделано во время работ по строительству жилья недалеко от Хюна, деревни в муниципалитете Джаммербугт, расположенного в Северной Ютландии, Дания.

Зал достигает 40 метров в длину и 8-10 метров в ширину. По всей видимости, он был важным местом сбора для политических встреч, приема гостей и центром общественной жизни сообщества. Дизайн напоминает структуры, найденные в кольцевых замках Харальда, в том числе Фиркат в Хобро и Аггерсборг в Аггерсунде.

Согласно предварительной датировке, зал относится примерно ко второй половине 9 века или к самой первой половине 11 века, но, скорее всего, он действовал в период правления Харальда I Синезубого.

Именно к этому периоду можно отнести рунический камень рядом с местом раскопок. Камень стоит в Хуне-Кирке, на нем написан письменный текст: «Хове, Торкильд, Торбьёрн установили камень своего отца Рунулва ден Роднильде», датированный 970-1020 годами.

«Это крупнейшая находка эпохи викингов такого рода за более чем десять лет, и мы не видели ничего подобного раньше здесь, в Северной Ютландии», ‒ сказал Томас Руне Кнудсен из Музеев Северной Ютландии.

Археологи раскопали лишь часть зала, но они полагают, что дополнительные здания и другие артефакты еще предстоит обнаружить под поверхностью к востоку от зала, поскольку здания этого типа редко расположены отдельно.

Раскопки возобновятся в следующем году с анализом органических остатков на углерод-14 для более точной датировки. Результаты анализа, как ожидается, будут опубликованы к концу 2023 года.

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