В Норвегии во время строительства неожиданно сделали научное открытие

В Норвегии во время предварительных работ по строительству дома в Осло археологи обнаружили могилу эпохи викингов, где была остатки щита и погребальные принадлежности.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Могила находилась под тонким слоем почвы на небольшом холме с видом на озеро Холмендаммен, расположенном в жилом районе к северу от центра Осло, где когда-то протекал ручей Холменбеккен.

Могила является кремационным захоронением, сопровождаемым несколькими погребальными вещами. Среди последних нашли фрагменты сосуда из мыльного камня, пряжку, кельтскую брошь, пару ножей, серп и конскую сбрую.

Viking Age grave containing remains of shield uncovered Archaeologists have uncovered a Viking Age grave containing the remains of a shield and several grave goods during preliminary works for the construction of a house in Oslo, Norway. https://t.co/0uzGQFFwZb pic.twitter.com/WHSVQEYa4G

— Odinist Press Service (@OdinistP) December 23, 2022