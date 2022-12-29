В Норвегии во время строительства неожиданно сделали научное открытие

В Норвегии во время предварительных работ по строительству дома в Осло археологи обнаружили могилу эпохи викингов, где была остатки щита и погребальные принадлежности.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Могила находилась под тонким слоем почвы на небольшом холме с видом на озеро Холмендаммен, расположенном в жилом районе к северу от центра Осло, где когда-то протекал ручей Холменбеккен.

Могила является кремационным захоронением, сопровождаемым несколькими погребальными вещами. Среди последних нашли фрагменты сосуда из мыльного камня, пряжку, кельтскую брошь, пару ножей, серп и конскую сбрую.

Viking Age grave containing remains of shield uncovered Archaeologists have uncovered a Viking Age grave containing the remains of a shield and several grave goods during preliminary works for the construction of a house in Oslo, Norway. https://t.co/0uzGQFFwZb pic.twitter.com/WHSVQEYa4G — Odinist Press Service (@OdinistP) December 23, 2022

«На данный момент датировка могилы установлена ​​на основе содержащихся в ней артефактов. Этот тип броши со сферами начал появляться примерно в 850 году нашей эры и стал обычным явлением после 10 века нашей эры», – рассказала Марианна Бугге Кремер из Управления по управлению культурным наследием муниципалитета Осло.

Согласно скандинавским сагам, Осло был основан около 1049 года нашей эры Харальдом III Суровым. Недавние археологические исследования обнаружили христианские захоронения, которые могут быть датированы до 1000 г. н.э., однако последнее захоронение викингов может предшествовать этим, демонстрируя, что заселение в этой территории было намного раньше.

Археологи также нашли выступ щита, кусок металла в его середине, хотя остальная часть щита с тех пор распалась на протяжении столетий. Выступ щита предназначен для отражения ударов от центра закругленных щитов, хотя они также обеспечивают место для крепления рукояти щита.

Ранее ученые сделали интересное открытие, связанное с викингами.

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