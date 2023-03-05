Ученые нашли простой способ улучшить умственные способности

Ученые провели два эксперимента, в которых участвовали 122 человека, не имеющих вредных привычек и проблем со здоровьем. Главной их цель было выяснить, как добиться улучшения работы мозга без дополнительных препаратов и манипуляций.

В ходе экспериментов добровольцы отказались от алкоголя, кофеина и дневного сна. В первом тесте 89 испытуемых в возрасте от 18 до 35 лет одевали маску для сна каждую ночь в течение недели, затем еще 7 дней ложились спать без нее. После этого они проходили тестирование в ассоциации пар слов, что помогает вспомнить те или иные события. Во втором эксперименте 33 испытуемых того же возраста одевали маски и устройства для измерения интенсивности света, а также активности мозга во время сна. Затем добровольцы проходили те же тесты.

Оба эксперимента явно показали, что ношение маски помогает усваивать новую информацию и вспоминать старую. А еще ученые установили, что между ношением маски и фазой медленного сна существует взаимосвязь – эта фаза становится более длительной. А именно период медленного сна, как показали предыдущие исследования, играет роль в улучшении памяти.

Важно добавить, что на основании анкет, заполненных участниками, исследователи выяснили, что ношение маски не влияло на продолжительность сна, поэтому время, проведенное во сне, не могло влиять на результаты экспериментов.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.