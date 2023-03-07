Ученые нашли способ предсказать продолжительность жизни человека

От образа жизни человека зависит наличие и количество вредоносных бактерий в кишечнике, что в свою очередь, сказывается на качестве и продолжительности жизни.

Ученые Университета Турку, Финлядния, заявляют, что предсказать риск смерти человека можно больше чем за десять лет по анализу состава микрофлоры кишечника.

Об этом пишет NewAtlas.

Свои выводы исследователи основывают на анализе образцов кала, отобранных еще в 2002 году и 15-летнем наблюдении за теми, у кого был взят анализ. Эксперты говорят, что им удалось обнаружить четкую связь между микробами из семейства энтеробактерий и повышенным риском смерти от гастроэнтерологических и респираторных причин.

Ученые уже не в первый раз отмечают корреляцию повышенного количества энтеробактерий с раком кишечника и воспалительным заболеванием кишечника. Однако, все еще не установлено, является ли эта связь причинно-следственной.

Один иза авторов исследования заявил, что данные, использованные в этом исследовании, впервые делают возможным изучение долгосрочного влияния на здоровье микробиоты кишечника человека на уровне населения.

Эксперты отмечают, что для окончательного установления связи между продолжительностью жизни человека и бактериями в кишечнике, необходимо провести дополнительные исследования. Тем не менее, как подчеркивают они, это первое исследование, которое указывает на связь состава микробиоты с продолжительностью жизни.

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