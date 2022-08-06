Ученые определили самый полезный для здоровья тип питания

Исследователи рассказали, какой тип питания положительно сказывается на здоровье, в частности избавляет от лишнего веса.

Питание играет важную роль в поддержании здоровья человека, поэтому рацион важно обогащать полезными и качественными продуктами. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.

Об этом сообщает издание EurekAlert.

Исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли почти 300 человек. Их разделили на три группы: участники первой группы руководствовались общим принципам здорового питания, участники второй придерживались обычной средиземноморской диеты, и участники из третьей группы питались согласно зеленой средиземноморской диете. Ее отличие от основной состоит в том, что к рациону добавляется листовой овощ Манкай и зеленый чай.

Результаты эксперимента показали, что зеленая диета повышала в организме уровень грелина, отвечающего за появление чувство голода. В свою очередь, снижался объем висцерального жира и улучшался метаболизм. При этом потеря веса на обеих средиземноморских диетах была одинаковой.

Ученые подчеркнули, что зеленая диета улучшала также работу печени, кишечника и другие кардиометаболические показатели, чем другие диеты, которые тестировали специалисты.

«Курсор» писал ранее, какой продукт является идеальным для здорового питания.