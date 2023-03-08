Ученые нашли свидетельства существования древнего римского святилища в известном соборе

Археологи из Университета Лестера (Англия) в ходе раскопок обнаружили доказательства того, что место Лестерского собора использовалось для поклонения и религиозных обрядов в течение почти 1800 лет.

Об этом сообщает Arkeo News.

Известно, что этот собор закрыли в январе прошлого года, чтобы освободить место для строительства центра для посетителей и обучения. По итогу раскопки помогли обнаружить тысячи находок.

В частности, археологи нашли подвал римского здания, в котором находилось основание алтарного камня. Это повышает вероятность того, что это помещение – бывшая святыня или культовое помещение.

На глубине около трех метров ученые нашли свидетельство хорошо сделанной полуподземной структуры с окрашенными каменными стенами и бетонным полом. Судя по декоративной окраске, пространство размером примерно 4 на 4 метра использовали как приемную, а не складское помещение.

Помимо этого было найдено основание алтарного камня в этом пространстве, лежащее сломанным лицом вниз среди обломков. Алтарь размером 25 на 15 см вырезан из местного песчаника Дейн-Хиллз.

Задняя часть оказалась гладкой, что указывает на то, что он предназначался для размещения у стены. Первоначально он был выше, но у него сломана середина вала, а верхняя часть пьедестала и капитель отсутствуют.

По словам руководителя проекта Археологической службы Университета Лестера Мэтью Морриса, обнаруженная комната была связана с поклонением богу или богам.

«То, что мы, вероятно, рассматриваем здесь, является частным местом поклонения, будь то семейная святыня или культовая комната, где небольшая группа людей участвовала в частном богослужении», – сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что минойская цивилизация могла использовать методы астрономической навигации.