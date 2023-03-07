Минойская цивилизация могла использовать методы астрономической навигации – исследование

Американский исследователь Алессандро Берио из Университета Уэльса полагает, что Минойская цивилизация могла использовать для путешествий методы астрономической навигации.

Об этом сообщает Mediterranean Archeology and Archaeometry.

Археологу удалось найти новые доказательства разработки этой древней цивилизацией важных морских технологий для помощи в экономической деятельности. Из-за своего местоположения минойская культура основывалась на навигации в открытом море и циклах международной торговли.

Вероятно, минойская цивилизация полагалась на небесные пути звезд, чтобы помочь им ориентироваться в Средиземноморье. Минойские дворцы даже располагались лицом к восходу или заходу нескольких известных звезд, служив их проводниками к важным торговым центрам.

«Высказано предположение, что ориентация дворцовой архитектуры на звездные тропы и конкретные морские пути могла символизировать особые отношения между дворцами и отдельными иностранными торговыми центрами, а также являться источником легитимации власти местной элиты, контролировавшей идеологические и технологические процессы», — утверждает Берио.

Ученый сосредоточил свои усилия на анализе минойской цивилизации, эгейском народе бронзового века, жившем на острове Крит между 2600–1100 годами до нашей эры.

Пелусийский рукав реки Нил проходил точно параллельно центральному двору минойской фактории. Оказалось, что минойский дворец Кносс идеально расположен на «звездном пути» с созвездием Девы и торговым центром Сидона.

Это выравнивание, как считает ученый, сыграло решающую роль в направлении минойских моряков к важным торговым пунктам в Египте и Леванте. Исследование показало, что минойские моряки, возможно, пользовались звездными путями или линейными созвездиями, чтобы направлять их в средиземноморские города, где минойские артефакты и фрески свидетельствуют о торговых связях между ними.

Открытие может поставить под сомнение предыдущую теорию о том, что «Одиссея» Гомера была первым историческим сигналом небесной навигации.

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