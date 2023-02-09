Ученые нашли святилище, посвященное древнему индоиранскому божеству

В ходе раскопок на территории Вилла дель Митра (Испания) археологи нашли святилище, посвященное Митре.

Об этом сообщает el Dia De Cordoba.

В I веке нашей эры возник культ, посвященный Митре, который распространился по всем уголкам Римской империи. Поклонение было романизированной формой индоиранского бога Митры, хотя уровень преемственности между персидской и греко-римской практикой является дискуссионным вопросом.

Вилла дель Митра — это римская вилла, построенная в 1 веке нашей эры на территории римского города Ликабрум. Ее назвали в честь обнаруженной на месте скульптуры Митры де Кабра, богато украшенной статуи II века нашей эры, на которой изображен Митра, приносящий в жертву быка, символ смерти и воскресения.

Первые официальные раскопки виллы тут провели в 1972-73 годах, когда удалось обнаружить внутренний двор с прудом и смежные комнаты с мозаичным полом. В ходе раскопок, проводившихся в 1981 году, нашли фрагменты гипокауста, системы подогрева пола и несколько монет с изображением Филиппа Араба, Диоклетиана и Валентиниана II.

В рамках недавних раскопок, проведенных археологами из Университета Малаги, Мадридского университета Карлоса III и Университета Кордовы, удалось найти остатки святилища, посвященного Митре, датируемого 2 веком нашей эры, со второй фазой строительства с конца 3 века нашей эры. Святилище является прямоугольным помещением размером 7,2 на 2,5 метра, расположенным к юго-западу от дома. Обнаружен узкий вход, который спускается на несколько ступеней, ведущих в святилище с двумя каменными скамьями по бокам.

По версии ученых, скамьи использовались прихожанами, которые сидели, для совершения ритуалов и организации пиршеств в честь Митры. В стенах есть фрагменты римского кирпича, в одном из которых есть два отверстия или ниши, где, по всей видимости, находилась скульптура тавроктония. Темный обгоревший слой покрывает пол, в котором при ближайшем рассмотрении нашли фрагментированные останки свиней, птиц и кроликов, что свидетельствует о приготовлении пищи во время ритуальных банкетов.

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