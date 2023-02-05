Собственная Атлантида: у побережья Израиля был найден затопленный город

Недавно у побережья села Атлит в Хайфе (Израиль) под водой нашли поселение, которое прозвали Атлин Ян. Сообщается, что данный город был уничтожен мощным цунами.

Об этом информирует IFL Science.

На самом деле, это весьма долгая история. Подводные раскопки были начаты еще в 1960 году, и только спустя 24 года доктор Эхуд Галили вместе с командой натолкнулись на остатки поселения. Это было еще в 1984 году, и сейчас морские археологи продолжают изучать данную местность.

Сообщается, что поселение существовало почти 9000 лет назад. Находится оно на глубине около 10 метров под водой. Считается, что до того самого цунами, поселение было весьма благоустроенным, там находились очень плодородные земли, предназначенными для сельского хозяйства и садоводства.

Общая площадь раскопок Атлин Ян сегодня занимает около 40 тысяч квадратных метров. К этому моменту ученые уже обнаружили древние дома, колодцы, могилы, а также прямоугольные каменные конструкции, которые, судя по всему, служили оградам для скота и разделяли обрабатываемые поля. Помимо прочего, ученые обнаружили здесь 65 человеческих останков, большинство из которых похоронены в единичных могилах.

Ранее «Курсор» информировал, что археологи нашли 2000-летние драгоценные камни. Известно, что камни обладают уникальной гравировкой. Ученые нашли их возле Вала Адриана.

Напоминаем, что археологи нашли новые следы жизни Саксонского дворца, который находится в Варшаве (Польша). При раскопках дворца были обнаружены фундаменты, колодцы и туалеты 17 века, а также около 46 000 артефактов.