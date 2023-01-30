Ученые нашли уникальные бронзовые украшения в Польше

Эти предметы использовались 2,5 тысячи лет назад в жертвоприношениях.

Археологи обнаружили многочисленные бронзовые украшения в польском Хелмненском районе, Куявско-Поморское воеводство.

Об этом сообщает Nauka w Polsce.

Открытие сделали члены Куявско-Поморского отряда искателей истории, проводившие поиски с помощью металлоискателей. Ученые считают, что это, скорее всего, предметы, использовавшиеся в жертвоприношениях 2500 лет назад.

Люди бросили эти сокровища в древности, но сейчас это осушенное торфяное болото, превращенное в сельскохозяйственные угодья. Как только металлоискатели обнаружили, что на этом месте спрятано что-то ценное, в январе начались раскопки. В них приняли участие исследователи из Института археологии Университета Николая Коперника в Торуни и службы Ландшафтного парка Вдецкого.

В результате раскопок было найдено множество древних предметов, разбросанных по земле. В частности, десятки бронзовых украшений, в том числе ожерелья, браслеты, поножи, декоративные булавки и многочисленные человеческие кости.

Ученые также обнаружили три залежи, заполненные целыми или поврежденными украшениями и бронзовыми изделиями, использовавшимися, вероятно, в церемониальных целях.

Обнаружение редких артефактов органического сырья, таких как фрагменты веревок и ткани роговых орудий в рамах из бронзовых листов, восхитило археологов. Дело в том, что крайне необычно найти органическое сырье, которое хорошо сохранилось в таких влажных условиях.

Большинство памятников, по мнению исследователей, следует ассоциировать с представителями лужицкой культурной общности. Эта культура была широко распространена в период 12–4 веком до н.э. в бассейнах рек Одер и Висла, и простиралась на восток до реки Буг. Название происходит от региона Лужица (Лаузиц), ныне находящегося на востоке Германии, где впервые были обнаружены и изучены памятники культуры.

Некоторые предметы, однако, не являются коренными для этого региона и должны соотноситься со скифской цивилизацией и ее влиянием из региона современной Украины.

«Курсор» сообщал, что ученые нашли человеческие останки, которым 11 тысяч лет.