Ученые нашли человеческие останки, которым 11 тысяч лет

Археологи из Университета Центрального Ланкашира обнаружили в костяной пещере Heaning Wood Bone Cave (Англия) человеческие останки возрастом 11 тысяч лет.

Об этом сообщает University of Central Lancashire.

Эта пещера является известняковым образованием с вертикальным валом, которое стало сложной системой карстовых трещин. Ее впервые обнаружил в 1958 году ученый Э. Г. Холланд.

В ходе раскопок там нашли скелетные останки трех взрослых и подростка, датирующиеся радиоуглеродным методом ранним бронзовым веком. В 2016 году археологи вернулись в пещеру, обнаружив там кости животных, таких как Bos, Sus и Canis, каменные орудия труда, глиняную посуду и бусы из ракушек.

Во время последних раскопок, которые провел археолог Мартином Стейблсом, там нашли раковину барвинку и человеческие останки, которым 11 000 лет (ранний мезолит). В те времена Homo sapiens ‒ единственный вид гоминидов, который все еще выживал на островах современной Великобритании.

Исследователи идентифицировали 8 человек, похороненных в пещере. Возраст 7 них был датирован исследователями из Университета Невады и Пенсильванского государственного университета с помощью радиоуглеродного анализа.

Ученые утверждают, что пещеру использовали для захоронений в три разных периода доисторического прошлого: около 4000 лет назад в раннем бронзовом веке, примерно 5500 лет назад в раннем неолите и около 11 000 лет назад в самый ранний период мезолита.

«Это фантастическое открытие! Мы были рады подтвердить, что невероятная находка Мартина датируется примерно 11 000 лет назад и дает нам четкое свидетельство мезолитических захоронений на севере. Это особенно интересно, поскольку это одни из самых ранних дат человеческой деятельности в Британии после окончания последнего ледникового периода», ‒ сказал доктор Петерсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Курсор» сообщал, что в метеорите, упавшем в Англии, обнаружены «строительные блоки жизни».