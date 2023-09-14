Ученые нашли в Англии статую древнегреческого бога

На месте исследования в начале-середине IV века нашей эры мог располагаться мавзолей.

Археологи раскопали римскую статую древнегреческого бога Тритога в Кенте (Англия).

Об этом сообщает Heritage Daily.

Открытие сделали в рамках исследования территории, на которой хотели построить жилищный комплекс. Здесь ученые нашли мавзолей, расположенный в обнесенном стеной и рвом ограждении. Он примыкал к лондонской дороге А2 в Тейнхэме.

«Мы ожидали интересных римских археологических раскопок, возможно, кладбища, но находки, включая живую и уникальную статую Тритона и останки мавзолея, намного превзошли это. Эти находки теперь являются частью местного наследия Тейнхэма и богатой римской истории нации», – поделились ученые.

Археологические раскопки в этом месте ранее провели еще в 2017 году. Но тогда по их итогам нашли лишь перпендикулярные фрагменты фундаментов меловых стен и римские кремационные захоронения.

В ходе недавнего исследования эксперты повторно раскопали меловую стену. Более тщательный анализ показал, что она была частью ограждения площадью 30 м², которое окружало квадратное сооружение площадью около 8 м.

Есть версия, что это место в начале-середине IV века нашей эры было мавзолеем. Ведя раскопки внутри построек, поблизости нашли "новые" римские и, предполагается, более поздние захоронения.

Больше всего ученых заинтересовала статуя Тритона. Она находилась в заброшенном и облицованном глиной резервуаре для воды.

Есть версия, что ученые раскопали погребальное место богатой местной семьи. Этот мавзолей мог быть посвящен римским морским божествам.

Также "Курсор" сообщал, что археологи нашли охотничий лагерь, которому 9 тысяч лет.