Археологи нашли охотничий лагерь, которому 9 тысяч лет

За 5-летний период на месте исследования обнаружили более 6 тысяч каменных артефактов.

Археологи провели раскопки в 9000-летнем охотничьем лагере эпохи мезолита, который находится неподалеку от «Шаманки Бад-Дюрренберга».

Об этом сообщает Heritage Daily.

«Шаманка Бад-Дюрренберга» является захоронением 30-40-летней женщины, которая умерла приблизительно 9 тысяч лет назад в Бад-Дюрренберге, Германия. Ее нашли в могиле с богатым погребальным инвентарем, который интерпретировали как объекта для шаманских практик.

Кроме этого, головной убор из оленьих рогов и подвески из зубов животных указывали на особое положение покойной. Вероятно, она была шаманкой и духовным лидером своей группы.

Лагерь древних охотников находится неподалеку от общины Делиц, где за 5-летний период археологи обнаружили более 6 тысяч каменных артефактов.

В ходе недавних раскопок в пахотном горизонте нашли многочисленные артефакты, среди которых каменные орудия, остатки костей и рогов, а также большое количество микролитов. Любопытно, что археологи раскопали очень мало образцов каменных орудий, используемых для обработки мяса. Вероятно, это является свидетельством того, что лагерь был временным пристанищем и использовался лишь несколько раз.

«Из-за пространственной близости к могиле в Бад-Дюрренберге, сходства сырья, использованного для изготовления устройств, и сходства форм устройств очевидно, что охотничий лагерь близ Делица является связан с шаманкой Бад-Дюрренберга», – заявили ученые.

Это место продолжают активно исследователь археологи, генетики и антропологи. Благодаря этому можно получить новую ценную информацию о среде обитания мезолитических охотников и собирателей, живших в регионе вокруг Бад-Дюрренберга.

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