Ученые нашли в гробнице бронзового века интересные артефакты

Раскопки проводились в месте, которое было важным религиозным и экономическим центром в древности.

Польские и армянские археологи нашли гробницу в городе Мецамор (Армения), где находилось множество золотых ожерелий, датируемых бронзовым веком.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Раскопки проводились в Мецапоре, расположенном возле села Тароник в Армавирской области. Ранее тут находили древние следы человеческих поселений, датирующиеся 4-м тысячелетием до нашей эры в эпоху энеолита.

В эпоху бронзы и раннего железного века это место – важный религиозный и экономический центр, превратившийся в город с множеством храмов и святилищ. Его укрепляли цитадель и циклопические стены, а также там была развитая экономика, основанная на металлургическом производстве.

В ходе недавних раскопок удалось найти обрамленную крупными камнями затонувшую камеру с остатками деревянного захоронения и двумя скелетами людей, умершими в возрасте от 30 до 40 лет в эпоху поздней бронзы около 1300–1200 гг. до н.э.

Также ученые обнаружили более сотни бусин из золота и сердолика, которые образовывали три ожерелья, золотые подвески, дюжину полных керамических сосудов и уникальную фаянсовую фляжку, привезенную из сирийско-месопотамского пограничья. Гробницу нашли в некрополе, где уже исследовано более 100 могил, и лишь некоторые среди них были разграблены в древности.

Сейчас Мецамор является охраняемым археологическим памятником со статусом археологического заповедника. Раскопки в этом районе проводились с 1965 года, в рамках которых археологи находили другие образцы золотых ожерелий и позолоченных ремней с изображениями охотящихся львиц.

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