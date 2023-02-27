Ученые нашли в Израиле доказательства черепной хирургии бронзового века

Археологи во время раскопок на севере Израиля нашли свидетельства черепной хирургии бронзового века.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Исследование проводилось в Мегиддо – холм в северной части Израиля неподалеку от одноименного кибуца. Во время бронзового века Мегиддо – важное ханаанское город-государство.

В рамках недавних раскопок нашли место захоронения, где был череп взрослого мужчины с признаками трепанации – хирургического вмешательства, при котором в черепе человека просверливается или выскабливается отверстие.

Преднамеренная перфорация черепа обнажает твердую мозговую оболочку для лечения проблем со здоровьем, связанных с внутричерепными заболеваниями, или для высвобождения повышенного давления крови в результате травмы. Квадратное отверстие размером примерно с большую почтовую марку в древности сделали с большой осторожностью, чтобы не проколоть слой ткани, защищающий мозг.

Археологи нашли два фрагмента кости, которые были выдавлены из черепа, что позволяет предположить, что мужчина умер вскоре после медицинской процедуры. Исследование останков показало, что череп имеет несколько аномалий, в том числе лишний коренной зуб, сломанный нос, который криво сросся, и дефект в костях лба.

Кости мужчины имели дефекты, соответствующие инфекционной болезни, такой как туберкулез или проказа. Рядом с могилой находится еще одно захоронение с аналогичными повреждениями на костях, которое, как показал анализ ДНК, принадлежало младшему брату мужчины.

«Возможно, они были предрасположены к одним и тем же заболеваниям», — сказал биоархеолог и аспирант Университета Брауна Рэйчел Калишер, и предположил, что, «может быть, они жили вместе, и один заразился от другого».

Братья были похоронены вместе с кипрской глиняной посудой и другими ценными вещами. Как показала трепанация, с ними обращались так, как не было доступно большинству жителей Мегиддо.

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