Ученые расшифровали древний свиток с тайными знаниями – исследование

Ученые из Египта восстановили древний свиток папируса, который описывал магические ритуалы, необходимые для перехода в иной мир.

Об этом сообщает Ancient Origins.

Этот 16-метровый папирус, датируемый 50 г. до н.э., нашли во время анализа одного из 250 саркофагов в Саккаре. Это место является обширным некрополем древней египетской столицы Мемфис, а также объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где находятся пирамиды, захоронения животных и даже древние христианские монастыри.

Он является самым крупным свитком, который был найден учеными за столетний период. Специалисты из египетского музея провели реставрацию этого артефакта, который назвали «Папирус Вазири» – в честь генерального секретаря Высшего совета древностей Мостафы Вазири, нашедшего папирус первым.

Этот свиток является частью «Книги мертвых» и посвящен Яхмосу, который в нем упоминается 260 раз. Артефакт напомнил ученым погребальный сценарий из 113 глав. Сценарий должен был быть подготовлен священниками в ожидании его смерти.

Теперь он выставлен на всеобщее обозрение в Египетском музее на площади Тахрир в Каире. Это действительно впечатляющий документ из глубокого прошлого Египта.

Отметим, что Древнеегипетская Книга мертвых – сборник заупокойных текстов, написанный в основном на папирусе и использовавшийся в период с раннего Нового царства (около 1550-х гг. до н.э.) до приблизительно 50-х годов до н.э. В него входят магические заклинания, призванные помочь умершим преодолевать опасности потустороннего мира и обрести благополучие в посмертии.

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