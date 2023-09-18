В Перу найдены останки сотен детей, принесенных в жертву

Жертвоприношение детей, по-видимому, являлось своеобразной рутинной практикой доинкской культуры Чиму.

В городе Пампа-ла-Крус в Перу обнаружено 76 детских жертвоприношений культуры Чиму. Останки были обнаружены на участке, расположенном в отдаленном районе Уанчако примерно в 305 км к северу от столицы страны, Лимы.

Соответствующее видео публикует YouTube-канал Wisdom Land.

Отмечается, что регион Пампа-ла-Крус – это большие археологические раскопки доинкской культуры Чиму, в ходе которых было обнаружено множество детских жертвоприношений, могил взрослых и бесчисленное количество артефактов.

Первые массовые детские захоронения, обнаруженные на этом месте, привели к появлению многих других. Фактически, жертвоприношение детей, по-видимому, являлось своеобразной рутинной практикой доинкской культуры Чиму.

“Это самое большое место, где находятся останки принесенных в жертву детей. Другого подобного нет нигде в мире”, – говорят исследователи.

Предполагается, что жертвоприношение детей произошло около 1050 г. нашей эры. Детей похоронили ногами к востоку, а головой к западу. В таком положении они "видели бы" Тихий океан и были обращены к восходящему солнцу.

Как известно, культура Чиму процветала на полосе пустыни на северном побережье Перу примерно с 900 по 1470 год нашей эры. Это была самая большая и важная политическая система в Перу до инков. Она основывалась в основном на сельском хозяйстве. Так, люди создали обширную сеть гидравлических каналов, которые доставляли воду с гор к полям, дворцам и храмам. Кроме того, Чиму также производили необычные ткани и предметы из золота, серебра и меди.

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