Ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет

Полное исчезновение самого древнего из всех, Тихого океана, приведет к объединению нескольких материков в один огромный суперконтинент.

Интерес человечества к будущему и перспективам жизни на планете не ослабевает.

Согласно недавних экспериментов, создана новая модель Земли, предполагающая полное исчезновение Тихого океана за следующие 300 миллионов лет, сообщает Daily mail.

Эти изменения приведут к объединению континентов в единый суперконтинент под названием Амазия, который займет территорию возле нынешнего Северного полюса.

Данная модель была рассчитана и выполнена группой исследователей австралийского Университета Кертина. В модели заложен тот факт, что Тихий океан, как самый древний, постепенно уменьшался еще с эры динозавров. Каждый год он теряет в высоте по несколько сантиметров.

Согласно созданной схемы изменения Земли, Азия будет сдвигаться к востоку к Северной и Южной Америке, которые двигаются на запад, пока три континента не соединятся. В итоге Антарктида попадет в Южную Америку, а Африка объединится с Азией с одной стороны, и Европой – с другой.

Учитывая, что последним суперконтинентом, сформированным 300 миллионов лет назад, была Пангея, прогноз может оказаться верным, поскольку доказано, что «перепланировка» Земли происходит каждые 600 миллионов лет.

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